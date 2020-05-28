Düzce'de camiler Cuma namazına hazırlandı
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Düzce'de camiler Cuma namazına hazırlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri uzun bir süre sonra Cuma namazı kılınacak camilerin tüm temizlik işlerini yaparak, Cuma namazına hazırladı.

Düzce'de camiler Cuma namazına hazırlandı
28.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:52

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri uzun bir süre sonra Cuma namazı kılınacak camilerin tüm temizlik işlerini yaparak, Cuma namazına hazırladı.

Uzun bir süre sonra Cuma namazı kılınacak olması nedeni ile Düzce Belediyesi, namaz kılınacak camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Düzce Merkez'de bulunan 60 caminin tamamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada: " Özlem bitiyor, camiler cemaatine kavuşuyor. Biz de aynı heyecanla cami cemaati için sahadayız. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın namaz kılacağı camilerde temizlik çalışmasına başladı. Belediyemiz koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve 29 Mayıs'ta açılacak olan camiler ve belirlenen ibadet alanları için temizlik ve hijyen çalışması başlattı" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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