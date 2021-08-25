Düzce'de çalınan traktör Alaplı'da bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de çalınan traktör Alaplı'da bulundu

Düzce'de çalınan traktör Alaplı'da bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerinin takibi sonucunda Alaplı ilçesinde yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerinin takibi sonucunda Alaplı ilçesinde yakalandı. Çalınan traktör jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayı Boğaziçi Beldesi Şekerpınar Mahallesinden meydana geldi. C.S. isimli şahsa ait traktör, evinin önünden çalındı. C.S. durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Düzce Jandarma Komutanlığı JASAT ve Konuralp Jandarma Komutanlığı ekipleri çalınan traktörü aramak için çalışma başlatıldı. Düzce Merkez, Akçakoca ve Alaplı bölgelerindeki güvenlik kameraları izlenerek iz sürüldü. Yapılan incelemeler ve takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Alaplı ilçesi Kabalar köyünde ikamet eden 53 yaşındaki E.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli E.Y.'nin ikametindeki traktör muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi. Şüpheli E.Y.'yi arama ve yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlarının 4 katı suç kayıtları çıktı...Hırsızlık zanlısı: 'Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar'
Yaşlarının 4 katı suç kayıtları çıktı...Hırsızlık zanlısı: "Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar"
Pişkin hırsız, soyduğu dükkanda 15 dakika dinlenip bir de limonata keyfi yaptı
Pişkin hırsız, soyduğu dükkanda 15 dakika dinlenip bir de limonata keyfi yaptı
Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik John Kirby Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Burcu Biricik Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Düzce'de çalınan traktör Alaplı'da bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:07:09. #1.15#

title