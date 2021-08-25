Düzce'de çalınan traktör Alaplı'da bulunarak sahibine teslim edildi
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Düzce'de çalınan traktör Alaplı'da bulunarak sahibine teslim edildi

Düzce'de çalınan traktör Alaplı'da bulunarak sahibine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de çalınan traktör, Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından Zonguldak'a bağlı Alaplı ilçesinde bulundu.

Düzce'de çalınan traktör, Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından Zonguldak'a bağlı Alaplı ilçesinde bulundu.

Boğaziçi beldesi Şekerpınar Mahallesi'nde yaşayan C.S, jandarma ekiplerine traktörünün çalındığı ihbarını verdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk alanında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyerek traktörü Alaplı ilçesine bağlı Kabalar köyü Lerler Mahallesi'nde yaşayan E.Y'nin çaldığını tespit etti.

E.Y'nin ikametinde traktörü bulan ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Traktör, ekiplerce sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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