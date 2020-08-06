Düzce'de çalılık yangını
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinde yanan çalıların etrafa yayılması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
06.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:18
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinde yanan çalıların etrafa yayılması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
İlçenin, Kalkın köyü mevkisinde fındık temizliği yapan çiftçilerin temizlik amaçlı yaktığı çalıların etrafa yayılması üzerine çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri çiftçilere ateş yakmamaları konusunda ikazda bulundu.
Kaynak: AA