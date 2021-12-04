Çaldığı elektrikli bisikleti şarjı bitince dereye atan kişi yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de çaldığı elektrikli bisikleti şarjı bitince dereye attığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Karakolu ekipleri, Boğaziçi beldesi Yazlık Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada derede elektrikli bisiklete rastladı.

Bisikletin Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde personel ulaşımının sağlanması için kullanılan demirbaş eşya olduğunu tespit eden ekipler, bisikletin kaybolduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Bisikleti bulunduğu bölgeden alarak uzaklaşan kişinin A.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelinin bisikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.