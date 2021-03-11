Düzce'de çakala çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobilinin devrilmesi sonucu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de çakala çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobilinin devrilmesi sonucu yaralandı

11.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:55
Düzce'de çakala çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobilinin devrilmesi sonucu yaralandı

Düzce'de çakala çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobilinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Düzce'de çakala çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobilinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Kuyumcuhacıali Mahallesi'nde 81 ABP 310 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nergiz Taymaz, aniden yola çıkan çakala çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada devrilen otomobil yaklaşık 25 metre sürüklendi.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin çarptığı çakal, yol kenarına düşerek telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ümit Özdağ Ömer Çelik Fahrettin Koca
Magazin Meghan Markle Ferhan Şensoy Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ali Şansalan Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de çakala çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobilinin devrilmesi sonucu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:56:25. #1.16#
title