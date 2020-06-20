Düzce'de cadde ve sokaklar göle döndü
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Düzce'de cadde ve sokaklar göle döndü

Düzce'de cadde ve sokaklar göle döndü Yurdun belli bölgelerinde etkili olan yağış Düzce'de de etkili oldu.

20.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:48

Düzce'de cadde ve sokaklar göle döndü

DÜZCE - Yurdun belli bölgelerinde etkili olan yağış Düzce'de de etkili oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle kentte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar ilerlemekte zorlandı.

Düzce'de yoğun yağış etkili oluyor. Bir anda bastıran yağış nedeniyle kentte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış nedeniyle trafikte araçlar zorlukla ilerledi. Meteoroloji yetkilileri Düzce'de son 1 saat içinde metrekareye 20 kilo yağış düştüğü belirlendi. Yetkililer yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Yağışların devam etmesi bekleniyor.

Düzce'de cadde ve sokaklar göle döndü

Kaynak: İHA

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