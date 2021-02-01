Düzce'de bulutlarda oluşan ay yıldız silueti görenlerin ilgisini çekti
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Düzce'de bulutlarda oluşan ay yıldız silueti görenlerin ilgisini çekti

01.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:20
Düzce'de bulutlarda oluşan ay yıldız silueti görenlerin ilgisini çekti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gökyüzünde bulutların arasında oluşan ay yıldız silueti, görenlerin ilgisini çekti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gökyüzünde bulutların arasında oluşan ay yıldız silueti, görenlerin ilgisini çekti.

İlçede yaşayan vatandaşlar güneşin doğuşu sırasında kızıla bürünen bulutlar arasında oluşan ay yıldız siluetini fark etti.

Gölyaka'nın farklı noktalarından da gözlemlenen ilginç an, cep telefonu kamerasıyla vatandaşlarca kaydedildi.

İlçe sakinlerinden Samet Kalyoncu, AA muhabirine, gördüğü ay yıldız silueti karşısında çok şaşırdığını belirterek, "İlçenin farklı noktalarından da görünen durum çok hoşuma gitti. Özel bir an olduğu düşüncesiyle seyrine doyum olmayan anı cep telefonumla ölümsüzleştirmek istedim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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