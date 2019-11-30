Düzce'de boşanmalar en çok 35-39 yaş arası oluyor
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Düzce'de boşanmalar en çok 35-39 yaş arası oluyor

39 yaş grubunda, kadınlarda da 35-39 yaş grubunda olmuştur.

30.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:35
Düzce'de boşanmalar en çok 35-39 yaş arası oluyor

39 yaş grubunda, kadınlarda da 35-39 yaş grubunda olmuştur.


Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilinde boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 659 oldu. Boşanmaların yaş grupları incelendiğinde en fazla erkeklerde 140 kişi ile 35-39 yaş grubunda, kadınlarda da 140 kişi ile 35-39 yaş grubunda gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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