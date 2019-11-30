Düzce'de boşanmalar en çok 35-39 yaş arası oluyor

30.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:35

39 yaş grubunda, kadınlarda da 35-39 yaş grubunda olmuştur.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 659 oldu. Boşanmaların yaş grupları incelendiğinde en fazla erkeklerde 140 kişi ile 35-39 yaş grubunda, kadınlarda da 140 kişi ile 35-39 yaş grubunda gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA