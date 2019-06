Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca İlçesi Kale Plajı mevkiinde süratli esen Poyraz ve denizde oluşan dalgaya rağmen denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç plajda bulunan Akçakoca Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldı.

Olay öğleden sonra Akçakoca İlçesi Kale Plajı mevkiinde meydana geldi. M.Y isimli genç etrafta ki vatandaşların uyarısına rağmen süratli esen Poyraz ve denizde dalganın olmasına rağmen serinlemek için denize girdi. Karadeniz'de görülen ve yetkililerin de sık sık uyarı yapmasına rağmen akıntıya kapılan genç, hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Bağırmaya başlayan gencin sesini duyan vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesi cankurtaran ekibine haber verdiler. Azgın dalgalara rağmen denize atlayan bir cankurtaran ilk olarak boğulmak üzere olan şahsa can simidi götürdü. Daha sonra denizden yüzerek çıkan cankurtaranın ardından jetski ile birlikte M.Y denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan M.Y olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA