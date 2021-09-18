Düzce'de bisikletliler hareketli yaşam için pedal çevirecek - Haberler
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Düzce'de bisikletliler hareketli yaşam için pedal çevirecek

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de bisikletliler hareketli yaşam için pedal çevirecek

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 100 kilometre pedal çevirerek, haraketli yaşama dikkati çekecek.

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 100 kilometre pedal çevirerek, haraketli yaşama dikkati çekecek.

"Arabadan İn, Bisiklete Bin" sloganıyla farkındalık oluşturmayı amaçlayan kulüp üyeleri, bisikletleriyle bir hafta boyunca 100 kilometre yol kat edecek.

Kulübün başkanı Selim Cicü, AA muhabirine, insanları hareketli yaşam konusunda bilgilendirmek istediklerini söyledi.

Ailesiyle tura katılan Fatih Aydın ise trafikte araç sürücülerinin kendilerine kullanım alanı bırakması gerektiğini belirterek, bisiklet yolunun önemli olduğunu kaydetti.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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