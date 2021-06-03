Düzce'de bisiklet yolunun önemini anlatan farkındalık etkinliği
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Düzce'de bisiklet yolunun önemini anlatan farkındalık etkinliği

Düzce'de bisiklet yolunun önemini anlatan farkındalık etkinliği
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyelerince 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet yolunun önemine dikkati çekmek için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyelerince 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet yolunun önemine dikkati çekmek için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kulüp üyeleri, bisikletlilerin karıştığı kazalar konusunda farkındalık oluşturmak ve bisiklet yolunun önemini vurgulamak amacıyla kentte belirlenen noktalarda bir araya geldi.

Ellerinde dövizler taşıyan ve pankart açan gruptakiler, asfalta yatarak bir süre hareket etmeden durdu.

Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicu, yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen bisiklet kazalarının dikkatlerini çektiğini belirterek, bisiklet yollarının çok önemli olduğunu söyledi.

Bisiklet satışlarının arttığını aktaran Cicu, "Bu da trafikte daha çok bisikletlinin olacağını göstermektedir. Bilinçli sürücüleri arttırma konusunda hazırladığımız projelere kurumlardan destek istiyoruz. Tüm sürücülere seslenmek istiyoruz, bisikletlileri gördüğünüzde lütfen kornaya değil, frene basın. Trafikte biz de varız." diye konuştu.

Cicu, bisiklet kullanmanın faydalarından bahsederek, "Kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız siz de bisiklete binin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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