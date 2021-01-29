Düzce'de bir restoranda çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu

Düzce'de bir restoranda çıkan yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Düzce'de bir restoranda çıkan yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Beyciler Mahallesi D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu üzerindeki bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanları ve çevredekiler tarafından dumanların fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangında restoranın mutfak bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer