Düzce'de bir restorana giren karga beslendikten sonra doğaya salındı - Haberler
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Düzce'de bir restorana giren karga beslendikten sonra doğaya salındı

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de bir restorana giren karga beslendikten sonra doğaya salındı

Düzce'de bir restorana giren karga, iş yeri çalışanı tarafından yakalanıp beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

ZONGULDAK (AA) - Düzce'de bir restorana giren karga, iş yeri çalışanı tarafından yakalanıp beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Konuralp mevkisindeki bir restoranın otomatik kapısına çarparak içeri giren karga, bir süre panikle restoranda uçtu.

İş yerinde çalışan Emre Can Yalçın tarafından yakalanan karga, daha sonra mutfağa getirilerek doyuruldu.

Yalçın, karganın davetsiz misafirleri olduğunu anlatarak, besledikten sonra tekrar doğaya saldıklarını söyledi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Batı Karadeniz, Zonguldak, Konuralp, Düzce, Güncel, Haberler

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