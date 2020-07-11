Düzce'de bir kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Düzce'de doğal gaz sızıntısından etkilendiğinden şüphelenilen kişi hastanede tedavi altına alındı.
11.07.2020 22:49 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:46
Düzce'de doğal gaz sızıntısından etkilendiğinden şüphelenilen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gülbahar Timur (32) Bahçeşehir semti Güzelbahçe Mahallesi 61. Sokak'taki evde baygınlık geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Timur'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavisine başlanan Timur'un bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA