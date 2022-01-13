Düzce'de bir dilencinin üzerinden 6 bin lira çıktı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir dilencinin üzerinde 6 bin lira ele geçirildi.

Kentte devriye görevi yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan B.T'yi takibe aldı.

Yakalanarak zabıta karakoluna götürülen dilencinin yapılan üst aramasında ele geçirilen 6 bin liraya el konuldu.

Dilenciye "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uygulandı.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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