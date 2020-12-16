Düzce'de "Bir Bot Bir Mont" kampanyasıyla 700 çocuğa ulaşıldı
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Düzce'de "Bir Bot Bir Mont" kampanyasıyla 700 çocuğa ulaşıldı

16.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:24
Düzce'de

Düzce Belediyesi tarafından "Bir Bot, Bir Mont" sloganıyla düzenlenen kampanya ile ihtiyaç sahibi 700 çocuğun yüzünün güldüğü bildirildi.

Düzce Belediyesi tarafından "Bir Bot, Bir Mont" sloganıyla düzenlenen kampanya ile ihtiyaç sahibi 700 çocuğun yüzünün güldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampanya ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 38 hayırseverin bağışlarıyla 700 çocuğa bot ve mont yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal sorumluluk projesi için bağışta bulunan kurum ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Özlü, "Paylaşma ve yardımlaşma bizim kültürümüzün önemli değerleri, birlik ve beraberliğimizin somut örnekleridir. Düzenlediğimiz kampanya ile 700 çocuğumuzun yüzünün gülmesine vesile olduk. Kampanyamıza destek veren tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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