Düzce'de bir ayda bin 596 kişiye 2,5 milyon lira ceza yazıldı
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Düzce'de bir ayda bin 596 kişiye 2,5 milyon lira ceza yazıldı

Düzce'de bir ayda bin 596 kişiye 2,5 milyon lira ceza yazıldı
06.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:02

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan bin 596 kişiye 2 milyon 538 bin 508 lira cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan bin 596 kişiye 2 milyon 538 bin 508 lira cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda bir dizi tedbirler almıştı. 65 yaş üst, kronik rahatsızlığı olanlar ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı, bazı noktalarda ise ilçelere giriş çıkış sınırlandırılması yapıldı. Alınan tedbirler doğrultusunda bazı işletmelerde kapatılmıştı. Alınan kararlara uymayan, sokağa çıkan ve işletmelerini gizli açtığı tespit edilen kişilere de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında cezai işlem uygulandı.

Düzce'de de il genelinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Belediyelerin zabıta amirliklerinden alınan bilgilere göre Düzce'de il genelinde bin 596 kişiye cezai işlem uygulandı. Uygulanan cezalar Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilerek cezaları onandı. Buna göre 2 milyon 538 bin 508 lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

63 işletme mühürlendi

Ayrıca, Düzce il genelinde tedbirler kapsamında işletmesi kapalı olması gereken fakat açık olduğu tespit edilen 63 işletmede Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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