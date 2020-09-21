Düzce'de bir ardiyede çıkan yangın yanındaki eve sıçramadan söndürüldü
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Düzce'de bir ardiyede çıkan yangın yanındaki eve sıçramadan söndürüldü

Düzce'de bir ardiyede çıkan yangında alevler yanında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de bir ardiyede çıkan yangın yanındaki eve sıçramadan söndürüldü
21.09.2020 05:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 05:36

Düzce'de bir ardiyede çıkan yangında alevler yanında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dereli Tütüncü Mahallesi 1882. Sokak'ta bulunan ve sokakta yaşayan vatandaşlarca kullanılan bir ardiyede akşam saatlerinde yufka pişirildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ardiyeden bir anda dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Düzce İtfaiyesi, polis, sağlık ekipleri ile elektrik ve doğalgaz firmalarının yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından ardiyedeki yangını yanında bulunan eve sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle vatandaşların ortak kullandığı bildirilen ardiye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Yavuz Emrah Sever
Yavuz Emrah Sever
AA Editörü
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