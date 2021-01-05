Son dakika gündem: Bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem: Bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

05.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:39

Son dakika habere göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sapak mevkisinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki İsmail Terzioğlu'na ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika gündem: Bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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