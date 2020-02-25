Düzce'de binanın çatısından çıkan dumanlar itfaiye harekete geçirdi
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Düzce'de binanın çatısından çıkan dumanlar itfaiye harekete geçirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Atatürk Bulvarından 4 katlı binanın çatısından çıkan duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42
Düzce'de binanın çatısından çıkan dumanlar itfaiye harekete geçirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Atatürk Bulvarından 4 katlı binanın çatısından çıkan duman ekiplerini harekete geçirdi.


Düzce Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir binanın çatısından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen ekiplerine erdi.


Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri merdivenli araçla binanın çatısına çıkarak baca yangınına müdahale etti. Yangın nedeniyle meraklı vatandaşlar Atatürk Bulvarı üzerinde yoğunluk oluşturdu. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmezken İtfaiye aracının olay yerinden ayrılmasının ardından kısmen trafiğe kapanan yol açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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