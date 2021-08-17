Düzce'de bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir arazide ekili bin 66 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir arazide ekili bin 66 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında Akçakoca-Sakarya Karasu ana yolunda caddeye yakın arazide yapılan aramalarda toplamda bin 66 kök uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen Hint keneviri bitkisi ve evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı