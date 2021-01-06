Düzce'de bin 21 kaçak cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi
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Düzce'de bin 21 kaçak cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi

06.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:54
Düzce'de bin 21 kaçak cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi

DÜZCE'de, polisin düzenlediği operasyonda bin 21 kaçak cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE'de, polisin düzenlediği operasyonda bin 21 kaçak cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce ve Kaynaşlı ilçesinde alkol satışı yapan iş yerlerinde yaptığı aramalarda bin 21 kaçak cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirdi. Polis ekipleri, Z.M., K.M. ve S.U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Düzce'de bin 21 kaçak cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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