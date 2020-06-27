Düzce'de bıçaklı kavga: 1 yaralı Düzce'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Düzce'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ö, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Samet Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA