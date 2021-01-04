Düzce'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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Düzce'de bıçaklı kavga: 1 ölü

04.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:44
Düzce'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Düzce'de çıkan kavgada bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Düzce'de çıkan kavgada bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Nusrettin Mahallesi Tevfik Fikret Sokak'taki evde Afganistan uyruklu A.M.O. ile N.D.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D.M, bıçakla A.M.O'yu karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.M.O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli N.D.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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