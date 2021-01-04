Düzce'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Düzce'de çıkan kavgada bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Nusrettin Mahallesi Tevfik Fikret Sokak'taki evde Afganistan uyruklu A.M.O. ile N.D.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D.M, bıçakla A.M.O'yu karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.M.O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli N.D.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever