Düzce'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Düzce'de bir ekmek fırınında yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Akın Kovan (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çerkez Taşköprü köyündeki bir ekmek fırınında çalışan Afgan uyruklu Akif Korkmaz (18) ile 22 yaşındaki Akın Kovan henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti.

Kavganın ardından fırından ayrılan Korkmaz, daha sonra yanında getirdiği bıçakla Kovan'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kovan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Jandarma, Korkmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA