Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı - Haber

Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı

Düzce'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

22.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:50
Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı

'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Karaca Mahallesi Yolu'nda karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında her iki gruptan 6 kişi, bıçak ve sopa darbeleriyle vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi.

Kavgada 2'si bıçak darbesiyle yaralanan 6 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışan diğer kişileri gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler