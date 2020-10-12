Beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı
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Beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı

12.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:56

Yerde yatan yaralıyı 112 ekiplerinin sedyeye almaları Yaralının ambulansa alınması Kazada beton mikserinin altında kalan bisikletten görüntü DÜZCE (AA) – Düzce merkezinde beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı.

Yerde yatan yaralıyı 112 ekiplerinin sedyeye almaları

Yaralının ambulansa alınması

Kazada beton mikserinin altında kalan bisikletten görüntü

DÜZCE (AA) – Düzce merkezinde beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaklar Mahallesi Servet Bucurgat Caddesinde ilerleyen H.K. yönetimindeki 34 AR 7898 plakalı beton mikseri, aynı yönde giden A.D'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada, bisiklet, beton mikserinin lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bisiklet sürücüsü A.D, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mikserin şoförü H.K. ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı
Beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı
Beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı
Beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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