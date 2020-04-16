Düzce'de belediye otobüsüne maskesiz binenlere maske veriyor
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Düzce'de belediye otobüsüne maskesiz binenlere maske veriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, ulaşım araçlarında maske zorunluluğu sonrasında otobüse maskesiz binen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladı.

16.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:49
Düzce'de belediye otobüsüne maskesiz binenlere maske veriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, ulaşım araçlarında maske zorunluluğu sonrasında otobüse maskesiz binen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladı.

"Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıha Kurulu" üç gün önce toplantı gerçekleştirerek ulaşım alanında uygulanacak yeni kararlar almıştı. Buna göre, korona virüs riskinin ve hastalığın yayılımının engellenmesi amacıyla, toplu taşıma araçlarında yolcuların, sürücüler ve diğer çalışanların maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına ve maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmamasına, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına karar vermişti. Bu kapsamda Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu almazken vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla da maskesi olmayan yolcularına araçlara binerken maske vererek takmalarını sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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