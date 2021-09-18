Düzce'de belediye otobüslerinde "vatan size minnettar" anonsu duygulandırıyor

Düzce'de toplu taşıma araçlarında şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli uygulama başlatıldı.

Düzce Ulaşım Anonim Şirketince KentKart'lara yapılan güncellemeyle şehit yakınları ve gaziler toplu taşıma araçlarına bindiklerinde kartlarını okuttukları sırada cihazdan "vatan size minnettar" sesi yükseliyor.

Uygulama, şehit yakınları ve gaziler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gazi Özgür Çavuş, anonsu duyunca çok mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Türk milletinin, dün olduğu gibi bugün de "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz." diyerek ülkesini cephede koruyan vatansever bir millet olduğunu kaydetti.

Özlü, şehit yakınları ve gazilere minnettarlıklarını göstermek adına uygulamayı başlattıklarını dile getirerek. "Şehit yakınları ve gazilerimiz, her otobüslere bindiklerinde 'vatan size minnettardır' anonsunu duyacaklar. Türk milleti, şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçludur." diye konuştu.