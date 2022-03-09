Düzce'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi - Haberler

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Düzce'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

Düzce'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın ve cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle il genelinde eğitim öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı aktarıldı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Düzce, Mart, Cuma, kar, Güncel, Haberler

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