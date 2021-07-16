Düzce'de bayram trafiğinde emniyet şeridi ihlali drone ile tespit edilen 88 sürücüye ceza yazıldı
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Düzce'de bayram trafiğinde emniyet şeridi ihlali drone ile tespit edilen 88 sürücüye ceza yazıldı

Düzce'de bayram trafiğinde emniyet şeridi ihlali drone ile tespit edilen 88 sürücüye ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu'nda drone ile denetim gerçekleştiren polis ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu'nda drone ile denetim gerçekleştiren polis ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı.

Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde drone ile iki gün denetim yaptı.

Polis, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan 88 aracı belirledi.

Söz konusu araçların plaka tespitlerini yapan ekipler, ilgili kanun gereğince araç sahiplerine toplam 90 bin 237 lira ceza yazdı.

Düzce'de bayram trafiğinde emniyet şeridi ihlali drone ile tespit edilen 88 sürücüye ceza yazıldı
Düzce'de bayram trafiğinde emniyet şeridi ihlali drone ile tespit edilen 88 sürücüye ceza yazıldı
Düzce'de bayram trafiğinde emniyet şeridi ihlali drone ile tespit edilen 88 sürücüye ceza yazıldı
Düzce'de bayram trafiğinde emniyet şeridi ihlali drone ile tespit edilen 88 sürücüye ceza yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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