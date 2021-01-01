Düzce'de barınma ihtiyacı olan 4 aile konteyner eve yerleştirildi
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Düzce'de barınma ihtiyacı olan 4 aile konteyner eve yerleştirildi

01.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:18
Düzce'de barınma ihtiyacı olan 4 aile konteyner eve yerleştirildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde elverişsiz koşullarda barınma ihtiyacını karşılamaya çalışan 4 aileye Yığılca Kaymakamlığı aracığıyla Türk Kızılay tarafından konteyner ev yardımında bulunuldu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde elverişsiz koşullarda barınma ihtiyacını karşılamaya çalışan 4 aileye Yığılca Kaymakamlığı aracığıyla Türk Kızılay tarafından konteyner ev yardımında bulunuldu.

Zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan aileler, Türk Kızılayın tahsis ettiği konteyner eve yerleştirildi.

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, barınma ihtiyacı konusunda zorluk yaşayan Tıraşlar köyündeki 4 aileye kaymakamlığın talebi üzerine Türk Kızılay tarafından amacına uygun kullanılmak üzere 4 adet yaşam konteyneri tahsis edildiğini belirtti.

Konteyner konulacak alanlarda düzenleme çalışması yapıldığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla vinç kiralandı ve İl Özel İdaremizin sağladığı treyler desteği ile Türk Kızılay Sakarya Yerel Afet Yönetim Merkezinden konteynerlerin ilçemize transferi gerçekleşti. Ailelerimizin kış şartlarını daha rahat bir ortamda geçireceklerini ümit ediyoruz. Kaymakamlığımız, sivil toplum kuruluşları, ilgili aileler ve halkımızın desteği ile mağdur durumda olan bu ailelerimizin evlerini en kısa sürede tamamlayıp yeni evlerine yerleştiklerini görmek ise temel arzumuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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