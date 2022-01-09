Düzce'de balıkçılar sis nedeniyle denize açılamadı - Haberler
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Düzce'de balıkçılar sis nedeniyle denize açılamadı

Düzce'de balıkçılar sis nedeniyle denize açılamadı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesi azalınca balıkçı tekneleri denize açılamadı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesi azalınca balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Sabah saatlerinden itibaren ilçede etkili olan sis, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle Akçakocalı balıkçılar denize açılamadı.

İlçedeki sis, drone ile de görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, sisli havanın yarına kadar süreceğini bildirdi.

Düzce'de balıkçılar sis nedeniyle denize açılamadı

Düzce'de balıkçılar sis nedeniyle denize açılamadı

Düzce'de balıkçılar sis nedeniyle denize açılamadı

Düzce'de balıkçılar sis nedeniyle denize açılamadı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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