Düzce'de balıkçılar sis nedeniyle denize açılamadı

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesi azalınca balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Sabah saatlerinden itibaren ilçede etkili olan sis, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle Akçakocalı balıkçılar denize açılamadı.

İlçedeki sis, drone ile de görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, sisli havanın yarına kadar süreceğini bildirdi.