Balıkçılar "paydos" demeye hazırlanıyor
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Balıkçılar "paydos" demeye hazırlanıyor

13.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:18

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

Havaların ısınması ve hamsi avcılığının azalmasıyla teknelerini limana çekerek tekne tamiri ve ağlarının bakımını yapıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

"Paydos" demeye hazırlandıklarını belirten Karakaş, "Balıkçılık sezonu bitmek üzere, 1 aylık bir süre kaldı. Balıkçılar da teknelerine limana çekmiş durumda. Teknelerinin bakımlarını yapıyorlar. Yaza hazırlanıyorlar. Mayıs ayından itibaren yaz balıkçılığı başlayacaktır kıyılarımızda. İstavrit, çinekop olacaktır ama bunlar da az miktarda görülecektir. İyi bir sezon geçirdik ama artık sona gelindi. Eylül ayını şimdiden beklemeye başladık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karakaş, hamsinin Batı Karadeniz'de azaldığını dile getirerek, "Hamsi dönemi bitti ama tabii ki de arada hamsi kaçak yapacaktır. Limanımıza hamsi geleceğini düşünmüyoruz. Marmara Bölgesi'nden, İstanbul, İnebolu tarafından çıkacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Karakaş, tezgahlardaki fiyatların aşağıya düşmeyeceğini ve böyle devam edeceğini söyledi.

Balıkçı esnafı Sadık Kara da Akçakoca'da yerli hamsi çıkmadığını, barbun, istavrit, mezgit gibi balıkların tezgahlarda yerini aldığını kaydetti.

Balıkçılar 'paydos' demeye hazırlanıyor
Balıkçılar 'paydos' demeye hazırlanıyor
Balıkçılar 'paydos' demeye hazırlanıyor
Balıkçılar 'paydos' demeye hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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