Düzce'de balıkçılar lodosun ardından yeniden denize açılacak

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, lodosun ardından tekne ve ağ bakımlarını tamamlayarak yeniden denize açılacak.

Limana sabahın erken saatlerinde gelen balıkçılar, trol ve kıyı balıkçılığında kullanılan teknelerinin halat, makara ve ağ bakımlarını tamamladı.

Balıkçılar, hava şartlarının uygun hale gelmesinin ardından yeniden ava çıkacak.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçılığın hava şartlarından etkilendiğini söyledi.

Karadeniz kıyılarındaki balıkçılıkla ilgili bilgi veren Karakaş, "Kıyı balıkçılığında az miktarda levrek, çinekop mevcut. Trol balıkçılığında ise yeterli miktarda barbun, mezgit, istavrit çıkıyor. Hamsi, lodosun ardından ara ara bölgemizde çıkıyor. Lodoslu havada balık dağınık olur. Bu nedenle ekonomik anlamda bir balıkçılık söz konusu değil. Kar yağışının ardından güzel bir balıkçılık oldu fakat havaların lodosa dönmesiyle avcılıkta eksilme oldu. Her sene olduğu gibi hamsi şu anda döngüsünü tamamlıyor. Hamsi gelir balıkçı avcılığını yapar, daha sonra hamsi Karadeniz'in başka kıyılarına gider." diye konuştu.

Karakaş, lodosun ardından tekne ve ağ bakımlarını tamamlayan balıkçıların yeniden denize açılacağını kaydetti.

Tezgahlarda istavritin kilogramı 20, çinekop 60, barbun 50, mezgit 30 liradan alıcı buluyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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