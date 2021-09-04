Düzce'de balıkçılar denize açılmak için hava şartlarının düzelmesini bekliyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hava şartlarının düzelmesinin ardından yeniden denize açılacak.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hava şartlarının düzelmesinin ardından yeniden denize açılacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gırgır ve trol teknelerini çalıştıramayan balıkçılar, erken saatlerde limana gelerek tekne bakımlarını ve ağ tamirlerini yapıyor.

İlçedeki balık tezgahlarına Marmara Bölgesi'nden gelen taze balıklara ise vatandaşlar ilgi gösteriyor.

"Bu sene hamsi, istavrit, çinekop ve barbunda bolluk olacaktır"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, gazetecilere, sezonun başlamasına rağmen olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Olumsuz hava koşularının bölgede 10 gün etkisini sürdürmesini beklediklerini dile getiren Karakaş, "Sezon başladı ama hava şartları buna müsaade etmedi. Ciddi fırtınalar oldu. Bunun akabinde avcılık yapamadık. Herhangi bir bolluk yaşanmadı. Az balık çıktı." diye konuştu.

Karakaş, sabırsızlıkla yeniden denize açılmayı beklediklerini belirterek, "Havalar düzeldikten sonra bunun kesinlikle tezgah fiyatlarına yansıyacağını düşünüyorum. Bu sene hamsi, istavrit, çinekop ve barbunda bolluk olacaktır. Palamut biraz azalacak. İstanbul taraflarında hamsi avcılığı oldu ve tezgahlara geldi. Kilosu 50-60 lira olan hamsinin fiyatı bugün 40 liraya kadar düştü. Bu şekilde avcılık devam ettiğinde hamsi fiyatlarının çok daha aşağı düşeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçı Eyüp Özbaş, bekleme döneminde ağ tamiri ve tekne bakımı yaptıklarını anlatarak, "Geçen sene 1 Eylül'de çok güzel balık avcılığı vardı. Bu sene sezon açılışında hiçbir şey bulamadık maalesef." dedi.

Hamsi kilogramı 40, barbun 35, mezgit 50, istavrit ise 40 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş