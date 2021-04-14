Düzce'de balık avı yasağı başlıyor
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Düzce'de balık avı yasağı başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Düzce'de balık avı yasağı başlıyor

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık avı yasağının 15 Nisan itibari ile başlayacağı duyurdu.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık avı yasağının 15 Nisan itibari ile başlayacağı duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, av yasağının başlayacağı belirtilerek, "Denizlerde su ürünleri av yasağı 15 Nisan 2021 tarihinde başlayacak olup, yasak 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecektir. 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince, trol avcılığına acık tüm karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır. Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır. Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır. Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 - 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Karasularımızda 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Akçakoca İlçesi Melenağzı köyü Büyük Melen Çayının denize karıştığı yer merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.

İlimiz Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu koordinat noktalarını birleştiren alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Tebliğ hükümlerine uymak şartıyla olta, uzatma ve parakete gibi avlanma araçlarıyla avcılık serbesttir" denildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, 2020 - 2021 av sezonu boyunca, Düzce genelinde bin 325 adet denetim gerçekleştirildiğini ve su ürünleri denetimlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek su ürünleri mevzuatında belirtilen yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir balıkçılık için oldukça önemli olduğunu bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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