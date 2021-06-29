Düzce'de BAL maçında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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Düzce'de BAL maçında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Düzce'de BAL maçında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor futbol takımları arasında Düzce'de oynanan müsabakada çıkan kavga anı, kameraya yansıdı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor futbol takımları arasında Düzce'de oynanan müsabakada çıkan kavga anı, kameraya yansıdı.

1. Bölge 6. Grup'ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor, önceki gün Çilimli İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

BAL'dan 3. Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanan takımı belirleyen karşılaşmada, Çilimli Belediyespor'un attığı ikinci golün ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

Kaldığı yerden devam eden, Çilimli Belediyespor'un Karamürselspor'u 3-1 yendiği maçın bitiş düdüğü ile her iki takım oyuncuları arasında saha içinde ve soyunma odalarında çıkan tartışma ile kavgalar, kameraya yansıdı.

Güvenlik güçleri ve seyircilerin araya girmesiyle futbolcular sakinleştirilirken, görüntülerde soyunma odasına götürülen bazı futbolcuların camları kırdığı ve demir parmaklıkları söktüğü de görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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