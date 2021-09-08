Düzce'de bal arısı zehri üretim kursu kayıtları başladı
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Düzce'de bal arısı zehri üretim kursu kayıtları başladı

Düzce'de bal arısı zehri üretim kursu kayıtları başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesinde (DÜ) bal arısı zehri üretim kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) bal arısı zehri üretim kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Düzce İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Apiterapi Derneğince düzenlenen kurslara salgın şartları nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı alınacak.

Gelişmekte olan meslekler arasında yer alan bal arısı zehri üretiminin doğru yöntemlerle yapılması için düzenlenen kurslara başvurular, DAGEM üzerinden yapılacak.

Kursiyerler, 23 Eylül'de teorik, 24 Eylül'de uygulamalı eğitimden geçirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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