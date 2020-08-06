Düzce'de bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı Düzce'de jandarma ekipleri, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.

Düzce'de jandarma ekipleri, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Alay KomutanlığıNarkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtsuyu Köyü'nde uyuşturucu madde elde etmek için Hint keneviri ektiği tespit edilen Y.E'nin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ev ve bahçede yapılan aramada, 156 kök kenevir bitkisi, 750 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA