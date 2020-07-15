Düzce'de bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı Düzce'de jandarma ekipleri, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlıyı gözaltına aldı.

Düzce'de jandarma ekipleri, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlıyı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaynaşlı ilçesi Çamoluk köyünde yaşayan Ç.A'yı (66) takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin evi ve tarlasına operasyon düzenledi. Bahçede 24 bin 673 kök Hint keneviri, ev ve eklentilerinde ise 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA