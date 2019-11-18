Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

18.11.2019 00:08 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:08
Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yığılca ilçesine bağlı Çamlı köyünde bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kısa sürede 10 dönümlük alana yayılan yangın, Yığılca Belediyesi itfaiyesi ile Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla bahçe kenarındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen köy sakini Yener Topkara, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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