Düzce'de Azmimilli İlkokulu'nun yeni yerine taşınması için çalışmalar sürüyor

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince depremin izlerini taşıyan Azmimilli İlkokulu'nun taşınması için başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Faruk Özlü, şehrin dört bir yanında kronikleşen sorunları çözmeye devam ediyor.

Depremin izlerini taşıyan Azmimilli İlkokulu'nun taşınması için başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor.

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 24 derslikli okulun protokolünün imzalanmasının ardından mülkiyeti belediyeye ait alan, kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla temel atmaya hazır hale getirildi.

Öğrencilerin yeni okullarında eğitim alması için çalışmalar aynı hızla ilerleyecek.

Okulun yapımında bağışçılardan da destek alınacak.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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