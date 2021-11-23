Düzce'de Azmimilli İlkokulu'nun yeni yerine taşınması için çalışmalar sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de Azmimilli İlkokulu'nun yeni yerine taşınması için çalışmalar sürüyor

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de Azmimilli İlkokulu'nun yeni yerine taşınması için çalışmalar sürüyor

Düzce Belediyesince depremin izlerini taşıyan Azmimilli İlkokulu'nun taşınması için başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor.

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince depremin izlerini taşıyan Azmimilli İlkokulu'nun taşınması için başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Faruk Özlü, şehrin dört bir yanında kronikleşen sorunları çözmeye devam ediyor.

Depremin izlerini taşıyan Azmimilli İlkokulu'nun taşınması için başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor.

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 24 derslikli okulun protokolünün imzalanmasının ardından mülkiyeti belediyeye ait alan, kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla temel atmaya hazır hale getirildi.

Öğrencilerin yeni okullarında eğitim alması için çalışmalar aynı hızla ilerleyecek.

Okulun yapımında bağışçılardan da destek alınacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title