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Düzce'de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Düzce'de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle başladı

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa'da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, ülkemizde de 81 ilde eş...

DÜZCE (İHA) - Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa'da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, ülkemizde de 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan etkinliklerle kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda yapılan etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Video Konferans Sistemi üzerinden katılımıyla 81 ilde canlı bağlantılarla başladı. Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen spor etkinlikleri, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerle gerçekleştirildi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın açılış konuşmasının ardından program cimnastik, güreş ve muay thai gösteriyle devam etti.

Avrupa Spor Haftası için hazırlanan gösterilerde sporcular sahnede gösteri yaparken, ailelerde sahada spor yaptı. Yapılan gösteriler beğeni topladı. - DÜZCE

Düzce'de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle başladı

Düzce'de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle başladı

Düzce'de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle başladı

Düzce'de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle başladı

Düzce'de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle başladı

Düzce'de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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