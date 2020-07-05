Düzce'de ATV takla attı: 3'ü çocuk 5 yaralı
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Düzce'de ATV takla attı: 3'ü çocuk 5 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Şimşir Mahallesi Gürcüler sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ATV takla attı.

Düzce'de ATV takla attı: 3'ü çocuk 5 yaralı
05.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:29

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Şimşir Mahallesi Gürcüler sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ATV takla attı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, Kaynaşlı ilçesine bağlı Şimşir Mahallesi Gürcüler sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürcüler Sokak'tan Okul sokak istikametine seyir halinde olan C.Ü. idaresindeki ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine sevk etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler sürücü C.Ü. ile beraber ATV üzerinde bulunan eşi D.Ü., çocuklar A.Ü., M.Ü. ve S.Ü.'ye bölgede ilk müdahalelerini yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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