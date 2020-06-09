Düzce'de atık sorunu geri dönüşüm özellikli fabrikayla çözülecek Düzce'de, modern geri dönüşüm özellikli Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikası'nın temeli atıldı.

Düzce'de, modern geri dönüşüm özellikli Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikası'nın temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin yıllardır süregelen çöp sorunu, geri dönüşüm özellikli fabrikayla çözüme kavuşacak.

Düzce Belediyesi ve Düzce İli Katı Atık Birliğine bağlı diğer belediyeler ve İl Özel İdaresi ile "sıfır atık" yaklaşımına uygun kurulacak fabrikada, çöplerin kapalı alanda ayrıştırılarak işlenmesi planlanıyor.

50 milyon liralık yatırımla yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği tesiste, tüm atıkların en son teknolojiyle işlenmesi hedefleniyor.

"Türkiye'ye örnek bir sıfır atık tesisi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Katı Atık Birliğince temeli atılan fabrikanın, Türkiye'ye örnek bir sıfır atık tesisi olacağını bildirdi.

Mevcut alana; girdisi çöp, çıktısı enerji, gübre ve kum olan bir tesis kuracaklarını belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Geçen sene çöp konusunda kesin ve kalıcı bir çözüm ürettik. Bu sene inşallah bir fabrika kuruyoruz ve bugün temeli atıldı. Bir fabrikamız olacak. Çöp ayrıştırma ve işleme tesisleri, diyoruz buna. 'Buraya çöp dökmeyeceğiz, burasını çöplük yapmayacağız, bir entegre tesis kuracağız.' diye sözümüz var. Girdisi çöp, çıktısı enerji, gübre ve kum olan tesis kuruyoruz. Kapalı bir tesis olacak ve burası bir üretim tesisi olacak. Yaklaşık 100 kişi çalışacak. Dolayısıyla bu sene Düzce'nin çöp sorununa kalıcı, köklü bir çözüm uygulayacağız."

Kaynak: AA