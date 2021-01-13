Düzce'de atardamarı tıkalı hasta ameliyatsız tedavi edildi
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Düzce'de atardamarı tıkalı hasta ameliyatsız tedavi edildi

13.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:11
Düzce'de atardamarı tıkalı hasta ameliyatsız tedavi edildi

Düzce'de, periferik arter hastalığı bulunan 67 yaşındaki hastanın her iki iki bacağında tıkalı olan atardamarı cerrahi müdahale yapılmadan açıldı.

Düzce'de, periferik arter hastalığı bulunan 67 yaşındaki hastanın her iki iki bacağında tıkalı olan atardamarı cerrahi müdahale yapılmadan açıldı.

Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bacaklarda güçsüzlük ve ağrı şikayetiyle kardiyoloji polikliniğine başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde, her iki bacağını besleyen atardamarın tamamen tıkalı olduğu tespit edildi.

Hastanın her iki bacağını besleyen damarlar DÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Kateter Laboratuvarında özellikli malzemeler ve deneyimli personel eşliğinde açıldı.

Sağlığına kavuşan hasta, bir günlük klinik takibin ardından taburcu edildi.

"Periferik damarların hepsi anjiyo ile başarıyla tedavi edilmektedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman Kayapınar, kalbi besleyen damarlar dışındaki atardamarların tıkanması sonucu periferik arter rahatsızlığının geliştiğini belirtti.

Hastalığın erken dönemlerde bulgu vermediğini, ilerleyen dönemlerde tutulum yaptığı bölgelere göre farklı klinik bulgular gösterdiğini aktaran Kayapınar, "Beyne giden damarlardaki bir tıkanma bayılma, gözlerde kararma ya da felç tablolarıyla karşımıza çıkarken, bacaklara giden damarlardaki tıkanmalar, bacaklarda çap farkı, kıllarda dökülme, bacakların birinde ya da her ikisinde soğukluk ve solukluk şeklinde kendini hissettirebilir." ifadesini kullandı.

Periferik arter hastalıkların ilaçlarla, anjiyo veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilebildiğini vurgulayan Doç. Dr. Kayapınar, "Hastanemiz Kardiyoloji Kliniğinde boyun damarları, bacak damarları, böbrek damarları ve diğer periferik damarların hepsi anjiyo ile başarıyla tedavi edilmektedir. Özellikle risk grubundaki hastalarımız, bacaklarda güçsüzlük, uyuşukluk, renk değişikliği, tırnak sağlığında bozulma, ayaklarda açık yara oluşumu ve egzersizle ilişkili bir bacak ağrısı hissetmeleri durumda gecikmeden bir hekime başvurmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, alımı yapılan ikinci anjiyografi cihazı ile DÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Koroner Anjiyografi Ünitesinin hem kapasitesinin hem de niteliğinin artığını belirterek, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman Kayapınar ve ekibine başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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