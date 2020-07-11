Düzce'de asker eğlencesi ve konvoylara yasak
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Düzce'de asker eğlencesi ve konvoylara yasak

DÜZCE İl Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan karar gereği kent genelinde, asker eğlenceleri ile asker uğurlaması için konvoylar yasaklandı.

Düzce'de asker eğlencesi ve konvoylara yasak
11.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:50

DÜZCE İl Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan karar gereği kent genelinde, asker eğlenceleri ile asker uğurlaması için konvoylar yasaklandı. Ayrıca sokak ve köy düğünlerine de 3 saatlik sınırlama getirildi.

Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce son dönemde tüm uyarılara rağmen oluşturulan asker uğurlama konvoylarına, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ve trafiğin tehlikeye düşürülmesi nedeniyle yasak getirildiği açıklandı. İl Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararda şunlar kaydedildi:  

"Asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri  yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valilik, Kaymakamlıklara bildirilmesi."

Ayrıca alınan kararla köy ve sokak düğünlerine de 3 saatlik sınırlama getirildi. Açıklamada, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımının göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Köylerde veya sokaklarda yapılan düğünlerin gelin alma ve kına dahil nişan ve sünnet düğünlerinin de aynı gün içinde 11.00- 23.00 saatlerinde ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde yapılacağı açıklandı.


Kaynak: DHA

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