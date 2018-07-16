Düzce'de Aşırı Sıcaklardan Sonra Yağan Yağmur Serinletti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de aşırı sıcakların ardından yağan yağmur serinletti. Kent merkezinde metrekareye saatte 4 kilogram yağmur düştü.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan sıcak hava Düzce'de de etkili oluyordu. Sıcak ve bunaltıcı havanın ardından ise yağan yağmur serinletti. Kent merkezinde bir anda bastıran yağış insanları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgilere göre metrekare bir saatte 4 kilogram yağış düştü. - DÜZCE